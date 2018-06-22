KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem kurulacak.

Bakanlar Kurulu'nun, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla ticari alacak sigortasına devlet destekli sistem getirildi.

Buna göre, KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturulacak.

Devlet desteği geliyor

Bu sistemle ilgili usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından, sistem kapsamında sunulacak sigorta ürününe ilişkin tarife ve talimatlar ise Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek.

Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ'lerin seçimiyle ilgili kriterler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlık tarafından oluşturulacak.

Sistemin işletilmesini teminen, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA

