Kırsal kalkınmada 128 projeye 36,2 milyon liralık destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'nda, halihazırda verilen ve verilecek desteklerle ilgili konuştu.

Oluşturulan destek programıyla yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık tarafından 2006-2016 yıllarına kadar geçen 10 yıllık sürede, toplam 10 etapta gerçekleşen 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı' kapsamında Adana'da 93 proje desteklendi, yatırımcılara 31 milyon 43 bin 205 liralık hibe desteği sağlandı.

128 projeye 36,2 milyon liralık destek

Geçtiğimiz yıl kentte 60 projeye 25 milyon liralık destek verildi. 2018 yılında ise 128 yatırım başvurusu bakanlık tarafından kabul edilerek onaylandı.

Bakanlık 12. etapta Adana'ya 186 adet proje başvurusu aldı. Adana İl Değerlendirme Komisyonu'nun çalışmaları neticesinde 133 proje, Ankara Merkez Değerlendirme Komisyonu'na gönderildi. Ankara Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 25'i ekonomik yatırım, 103'ü kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri olmak üzere toplamda 128 projenin uygulanması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanması uygun görülen 128 projeye verilecek toplam hibe desteği tutarı, 36,2 milyon lira olarak gerçekleşti. 128 projenin toplam yatırım tutarı ise 75 milyon 809 bin 632 lirayı buluyor.

"Tarla balıkçılığını geliştireceğiz"

Demirtaş, tarım ve tarıma dayalı sektörlerle ilgili projelere, tarımsal, bitkisel, hayvansal çalışmalar yapan tüm kesimlere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Başaracağız. Geçtiğimiz yıl hazırlanan proje sayısı 60 iken bu yıl 128 olması ve Türkiye'de Adana'nın üçüncü sıraya gelmesi bizim açımızdan sevindiricidir. İnşallah önümüzdeki yıl birinci sıraya geleceğimize de yürekten inanıyorum. İl genelinde de ciddi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Balıkçılık üzerine önemli bir proje üzerinde duruyoruz. Kafes balıkçılığı ve tarla balıkçılığı bakımından girişimlerimiz var. Gerekli olan yer tespiti yapıldı. En kısa zamanda tarla balıkçılığını geliştireceğiz. Bununla Adana'ya yılda en az 300 milyon lira gelir sağlayacağız. Ayrıca bu proje ile 10 bin civarında vatandaşımız istihdam edilecek."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de projelerin önemine değinerek, "Kırsal kalkınma yatırımları Adana'yı kalkındıracak, ivme kazandıracak ve tarıma yön verecek projelerdir. Bu yatırımların artması ve Adana'ya kazandırılması bizim için çok önemlidir" dedi.

Kaynak: AA