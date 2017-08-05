Katar heyetinden Türk sanayicilerine davet

Ege Bölgesi Sanayi Odasından (EBSO) yapılan açıklamaya göre, Ahbabi başkanlığındaki Katar heyeti EBSO'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ahbabi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoya karşı ilk yardım gemisinin İzmir’den geldiğini ifade etti.

Ülkesinin maruz kaldığı ambargoda siyasi ve ekonomik desteğini esirgemeyen Türkiye’ye minnet ve şükran duyduklarını aktaran Ahbabi, Türk sanayicilerinin Katar'daki yatırımlardan daha fazla pay alması için bir temsilcilik ofisi açılmasını önerdi.

Katar halkının Türk ürünlerine son derece olumlu baktığını vurgulayan Ahbabi, "İzmir’in sanayi, ticaret ve tarım konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Sanayici olarak sizi ülkemize davet ve teşvik ediyoruz. KOBİ’ler için altyapımız hazır. Bizim arzumuz yatırımların bir an önce başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Ahbabi, EBSO heyetini kasım ayında gerçekleştirilecek olan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na davet etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu da yıllardır iş birliği içinde olan Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin ambargo nedeniyle pekiştiğini ifade etti.

Gökçüoğlu, Katar heyetiyle ilgili görüşmelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ilgili kurumlarla paylaşılarak bu ülkede ticaret ofisi açılması çalışmalarının hızlandırılacağını kaydetti.