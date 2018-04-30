Karpuzdaki verim artışı fiyatları düşürdü

Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesinde bulunan karpuz üretiminin yüzde 20'si Adana'da yapılıyor.

Türkiye'nin turfanda karpuz üretim merkezlerinden Adana'da geçen sene hasat haftasında kilogram fiyatı 2,5 lira civarında seyreden karpuz, bu sezon 1,5-2 liradan alıcı buluyor.

"Verimde sağlanan artışla üreticilerin yüzü gülüyor"

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, karpuz hasadının ağustos ayına kadar sürdüğünü söyledi.

Adana'da yaklaşık 120 bin dekarlık alanda karpuz ekimi yapıldığını belirten Tekin, "Karpuzun ekim alanında çok fazla değişiklik yok ama bu sene rekolteyi daha fazla bekliyoruz. Karpuz verimi dekar başına geçen sene 3-4 ton civarıydı, bu sene 5 tonun üzerinde." dedi.

Verimde sağlanan artışla üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getiren Tekin, "Karpuz ya dekar hesabıyla komple ya da kilogram fiyatıyla satılıyor. Şu anda bir dekar karpuzun fiyatı 6 bin lira civarında. Tüccar da çiftçi de kazanmış oluyor" diye konuştu.

"Türkiye'de üretilen karpuz, dünyanın en iyi karpuzu"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Adana'nın, ülkenin en büyük karpuz üretim merkezi olduğunu belirtti.

Adana'da her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapılan turfanda karpuz hasadının hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi sayesinde nisanın son haftasında başladığını söyleyen Doğan, bu sezon geçen yıla kıyasla daha yüksek verim beklediklerini dile getirdi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Karpuzun kilogramı tarlada 1,5-2 lira arasında değişiyor. Türkiye'de üretilen turfanda karpuz tadı, kokusu, lezzeti, aromasıyla dünyanın en iyi karpuzu olmasına rağmen, İran'dan ülkemize karpuz girdiği için turfanda özelliği kalmıyor. Yerli ve milli ürünümüz varken dışarıdan karpuz almaya gerek yok, bunun önüne geçilmeli."

"Çıkış fiyatı geçen sene 2,5 liraydı bu sene 1,7 lira"

Üretici İbrahim Yiğit de "Bu sene verim geçen senelere göre daha iyi. Dekar başına 500 kilo daha yüksek verim bekliyoruz. Fiyat olarak ise geçen sene daha iyiydi. Çıkış fiyatımız geçen yıl 2,5 liraydı, bu sene 1,7 lira. Arada yaklaşık 1 lira fark var. İran karpuzunun da ülkemize gelmesi nedeniyle ilk çıkış fiyatımız biraz düşük oldu" dedi.

Kaynak: AA