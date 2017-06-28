  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 949,00 lira oldu.

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Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 949,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   ÇARŞAMBA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 141,4 141,6 141,7 141,9
Cumhuriyet Ata Lira 933 947 935 949
22 Ayar Bilezik(Gr.) 129,1 133,1 129,4 133,4
Lira(Tam) Ziynet 912 929 914 931
Yarım Ziynet 454 464 456 466
Çeyrek Ziynet 227 232 228 233
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını
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