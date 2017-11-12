'Kamudaki istihdamla ilgili çalışmayı tamamlayacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çankırı Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu.

Kamuda taşeron düzenlemesine değinen Bakan Sarıeroğlu, istihdam konusunda hükümetin üzerine düşen her türlü gayreti gösterdiğini vurguladı.

Sarıeroğlu, "Sayın Başbakanımız Grup Toplantısı'nda açıkladı. Bu sene bitmeden taşeronla ilgili, taşeronda çalışan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın kamuda istihdam imkanı ile ilgili çalışmamızı tamamlayacağız ve gereğini yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Sarıeroğlu, "Başbakanımız grup toplantısında 5 bin engelli kardeşimizin kamuda atanması ile alakalı atama müjdesini engelli kardeşlerimize verdi. İnşallah aynen bu konuda olduğu gibi verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Üzerimize düşen her türlü çabayı gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber