Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: 2018 sanayide dijital dönüşüm yılı olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TRT Haber'de yayınlanan 'Neden Böyle' programında Mücahit Küçükyılmaz ve Murat Yılmaz'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Türkiye büyüyemez diyenlere bakmak lazım, yoğun bir eleştiriye maruz kaldık. Bunları söyleyenler ters yüz oldu. 2016'nın ağustos ayından itibaren ciddi önlemler aldık. Yatırımcılara ve işletmecilere katkı sağlayarak bu noktaya geldik.

- Son 31 yılın en yüksek sanayi ihracat oranını yakaladık. İhracatta ciddi bir canlanma söz konusu. Almanya ile ilişkilerimiz malum; ancak yaptığımız ihracatta artış var. İhracatımızda da çift haneli büyümeye devam edeceğiz.

-Sanayi sektöründeki büyüme hızı hizmet sektöründen daha büyük. Sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 80'lere ulaştı. 2017'de sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdik.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 80'lere ulaştı. pic.twitter.com/3D92Ku0Zkj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Ocak 2018

-15 Temmuz darbe girişimi sonrası gelişmiş bazı ülkelerin medyasındaki tutuma bakmak lazım, Türkiye aleyhine birçok yazılar çıkardılar. Darbe girişiminin arkasında olanlar hüsrana uğradılar, Türkiye'nin politikalarından rahatsız olanlar söz konusuydu halen de var.

-Biz ulusal güvenliğimiz için kendi kararlarımızı kendimiz veririz.

-2018 yılına çok iyi başladığımızı ifade etmek istiyorum. Borsa'da bugün rekor kırıldı.

-Biz artık Türkiye olarak gelişmeye, kalkınmaya açık ve süratle büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Biz artık Türkiye olarak gelişmeye, kalkınmaya açık ve süratle büyümeye, güçlenmeye devam ediyoruz.https://t.co/ELrgrx5l1Y pic.twitter.com/2VHfYGYgB1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Ocak 2018

-Bizim yatırımcılardan beklentimiz yatırımlarını yapmaları. Özellikle sanayinin dijitalleşmesini sağlayıcı tedbirler alıyoruz. 2018 sanayide dijital dönüşüm yılı olacak. Tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri olacak.Bu noktada 2018 yılını çok yoğun geçireceğiz. Özellikle ithalatımızı azaltıcı tedbirler alacağız.

-2018 turizm açısından çok iyi bir yıl olacak. Gelen turist sayısında artış söz konusu.

-AK Parti hükümetleri ekonomik disiplini hiçbir zaman elden bırakmadık.

-11. Kalkınma Planı için 3500 kişi çalışıyor. Her bir alana yönelik yoğun bir çalışma içindeler. Amacımız Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltmak ve Türkiye'ye yönelik teşvikte bulunmak.

-İstihdam oluşturacileceğimiz alanların başında yazılım geliyor. Türkiye istihdam oluşturmada oldukça başarılı bir ülkedir. Avrupa'da istihdam sayılarında azalma varken Türkiye'de artış var. Dünyadaki gelişmelere açık genç bir nesil var, biz bunları değerlendirmeye çalışıyoruz.

2018'in önemli projeleri

-Türkiye gerçekten büyük ölçekli projeleri çıkarmada başarılı bir ülke.

-Yerli ve milli kullanımda yüzde 20-25'lik bir oran vardı biz bunu yüzde 60-65'e çıkardık.

Güneydoğu'ya Yatırım Projeleri

-Yatırım ve istihdamda hayal bile edemeyeceğimiz noktalara ulaştık.

-Çok ciddi destek ve teşviklerimiz var. Terörün kökünün kazınmasıyla daha iyi noktalara geleceğiz.

Bölgedeki hareketliliğin ekonomiye yansımaları

-Bizim önceliğimiz ulusal güvenliğimizi korumaktır. İran'da ciddi bir karışıklık söz konusu, umuyoruz bir an önce bu karışıklık sona erer. Suriye, İran ve Irak ile ticaret sıkıntımız yok.

Bitcoin

-Bunun çok ciddi bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Bu tamamen sanal bir ortamda gerçekleşiyor ve çok riskli.