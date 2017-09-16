İthalatta gözetim uygulaması Resmi Gazete'de

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plastik ve mamullerinden "politen" olanlara yönelik gümrük kıymeti kilogram başına 6-10 dolar olarak belirlendi.

Yürürlüğe 30 gün sonra girecek karar kapsamında ilgili gözetim belgesinin geçerlilik süresi ise 6 ay olacak.

Öte yandan, 10 Ocak 2007 tarihli ve 26399 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve bazı deri eşyalarını kapsayan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/8 Nolu Tebliğ, 30 Eylül'de yürürlükten kaldırılacak.

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik içeren "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla özel teşvik düzenlemelerinden yararlanan bazı ülkelerle ilgili değişikliğe gidildi.