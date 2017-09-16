  • 16 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İthalatta gözetim uygulaması Resmi Gazete'de

İthalatta gözetim uygulaması Resmi Gazete'de

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı plastik ve mamullerinde uygulanacak birim gümrük kıymeti belirlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İthalatta gözetim uygulaması Resmi Gazetede

Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plastik ve mamullerinden "politen" olanlara yönelik gümrük kıymeti kilogram başına 6-10 dolar olarak belirlendi.

Yürürlüğe 30 gün sonra girecek karar kapsamında ilgili gözetim belgesinin geçerlilik süresi ise 6 ay olacak.

Öte yandan, 10 Ocak 2007 tarihli ve 26399 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve bazı deri eşyalarını kapsayan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/8 Nolu Tebliğ, 30 Eylül'de yürürlükten kaldırılacak.

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik içeren "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla özel teşvik düzenlemelerinden yararlanan bazı ülkelerle ilgili değişikliğe gidildi.

Etiketler: İthalatta gözetim uygulaması, resmi gazete
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER