İngiltere ABD’nin vergi artışından muafiyet talep edecek

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, ülkelerinin ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getireceği vergi artışından muaf tutulmasını talep edeceğini açıkladı.

Bakan Fox, “Birleşik Krallık'ın bu belirli koşullar içerisinde nasıl azami şekilde muaf tutulmasını sağlayabileceğimize bakacağız. ABD’de çelik üretimine ilişkin endişeleri anlıyoruz. Fakat biz konunun çok yanlı olarak ele alınmasının farklı yolları olduğuna inanıyoruz” dedi.

Çelik sektörünü temsil eden çatı kuruluş UK Steel Direktörü Gareth Stace ise ABD'nin kararı ile ilgili şu eleştirilerde bulundu:

"İngiliz çelik üreticileri için uygulanacak yüzde 25 vergi uygulaması, İngiltere’deki çelik üreticilerine ağır darbe vuracak. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tam olarak kendi iç pazarından neyi ne kadar sağlayabileceğini doğru olarak hesapladığını sanmıyorum. Bu yüzden, bu adım ABD’nin çelik sektörünün imalat maliyetlerini yaklaşık yüzde 25 artıracağı için aslında kendi ayağına kurşun sıkmak anlamına geliyor.”

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararına imza atmış, karar sonrası Çin Ticaret Bakanlığı, Washington yönetimini uluslararası ticaret sistemine zarar vermekle suçlamıştı.

Kaynak: AA