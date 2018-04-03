İmalatçılara, güvensiz ürünleri toplatma zorunluluğu geliyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM'ye sunulan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İmalatçıya güvensiz ürünleri toplatma zorunluluğu getiriliyor

Tasarının yasalaşması halinde, e-ticaret kapsamında uygunsuz ya da güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına yaptırım uygulanacak.

Tasarıyla "izlenebilirlik" mekanizması getirilerek, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilerin ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etmek zorunda kalacak. Bu sayede güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacak.

Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Böylece hem kayıt dışı üretim önlenecek, hem de vatandaşlarımıza daha güvenli ürün kullanma imkanı sağlanacak. Tasarıda 'geri çağırma' müessesesi zorunlu kılınarak, imalatçıya, sattığı bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getiriliyor. Böylece vatandaşımız güvenli ürün kullanımına ilave olarak maddi yükten de kurtulacak. Tasarıda yer alan 'ürün sorumluluğu tazminatı'yla da imalatçı güvenli olmayan bir ürünün yol açtığı yaralanma ve ölümlerle maddi kayıplardan dolayı tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor. Böylece imalatçı, güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli, vatandaşımız da ürün alırken daha rahat olacak. Öte yandan test ve belgelendirme kuruluşlarını ilgili bakanlığa karşı sorumlu tutan tasarıyla ürünlerin daha güvenli üretilmesi sağlanacak."

AB mevzuatlarına göre düzenlendi

Kaliteli ve güvenli üretim için gerekli altyapının Avrupa Birliği (AB) mevzuatı esas alınarak hazırlanan ve 2002 yılında yürürlüğe giren "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" ile oluşturulduğunu anımsatan Zeybekci, geçen 16 yılda AB mevzuatında önemli değişiklikler olduğunu söyledi.

Tasarıyla, mevcut mevzuatta "Üretici" başlığı altında tanımlanan "İmalatçı", "İthalatçı" ve "Yetkili temsilci" ayrı ayrı ifade edildi. Böylece hem söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hakkaniyetli hale gelecek hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş ürünlere ilişkin mevzuat uygulanabilir şekle dönüştürülecek.

Zeybekci, "Türk malı" imajının yabancı pazarlarda da korunması için tasarıda güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracının yasaklandığını, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirildiğini söyledi.

Kaynak: AA