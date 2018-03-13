İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyaya ihraç edilecek

Dünyanın önde gelen itfaiye aracı üreticilerinden Volkan İtfaiye, ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracının tanıtımın yaptı. 5 yıldır üzerinde çalışılan proje 10 milyon euro yatırımla hayata geçirildi.

Yerli üretimle fiyat yarıya indi

Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim, 8x8 şasili ana uçak yangın söndürme aracı hakkında şu bilgileri verdi:

"1.500 beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor ve gelişmiş elektronik ve yazılım alt yapısıyla donatıldı. Of-road özelliğiyle zorlu koşullarda dahi hareket kabiliyetine sahip aracın 4x4 ve 6x6 versiyonları da mevcut."

Araç için kritik birçok parçayı, ithalatı durdurup yerli olarak ürettiklerini aktaran Tecim, şu anda yüzde 60 seviyesinde olan yerlilik oranını daha da artıracaklarını dile getirdi.

Tecim, bu aracın önceki versiyonunun ilk olarak 2010'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanıldığını belirterek, Devlet Hava Meydanları’na yeni versiyonuyla 28 tane daha ürettiklerini ve İstanbul'un yeni havalimanına da göndereceklerini duyurdu.

"İhracat katlanarak gidecek"

Malezya ile sözleşme imzaladıklarını söyleyen Yaşar Tecim, "Hindistan'da da bir ihaleye katıldık. Bunun 6x6 versiyonuyla ilgili Fas, Cezayir, Tunus’ta girişimlerimiz var. 6x6 versiyonunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’e Aden havalimanına hibe edeceği iki aracı da biz yapıyoruz. Yani ihracatımızın önü açıldı. Bundan sonra ihracat katlanarak gidecek. Avrupa’da da Romanya ve Estonya’da bir havalimanına teklif ettik ve süreç devam ediyor. Nahçıvan havalimanından da bir sipariş aldık. Bu, ülkemizde yerli üreticiye destek verilip neler olabileceğinin çok güzel bir örneği.”

Elektrikli itfaiye aracı ve uçan kurtarma sepeti projesi

Geçen yıl toplam cirolarının 95 milyon lira olduğunu aktaran Tecim, havalimanı kategorisinde 6x6, 4x4 ve 8x8 versiyon araçlardan yılda toplam 60 civarında satmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye’de hükümetin kamu ihalelerinde yerli üretime yüzde 15’lik fiyat avantajı sağlamasının güzel bir uygulama olduğunu belirten Tecim, “En son aldığımız 22 adetlik ihaleyi, yerli üretime yüzde 15’lik fiyat avantajı sayesinde kazandık. Bunun güzel bir katkısı oldu ve bu araçları üretebildik” dedi.

Yaşar Tecim, Volkan İtfaiye’nin gelecek planlarına da değindi.

“Elektrikli araçlar üzerine çalışıyoruz. 2020’de elektrikli bir itfaiye aracını Almanya’da dünyanın en büyük itfaiye araçları fuarında sergileyeceğiz. İlk versiyonunu 2012 yılında yaptığımız insansız kara aracını yeni versiyonu üzerinde çalışıyoruz. Orman yangını ve endüstri tesisi yangınlarında kullanılmak üzere üretilen bu araç tamamen otonom veya yarı otonom hareket edebilecek şekilde düşünülüyor. Uçan bir kurtarma sepeti üretmeyi düşünüyoruz. 3-4 kişiyi yangından kurtarabilecek, aynı zamanda yangına müdahale de yapabilecek. Bu tür projelerle rakiplerimizin önüne geçebileceğimize inanıyoruz.”

Kaynak: AA