İlk sondaj gemimiz Deepsea Metro-2 Türkiye'de

Türkiye artık kendi sondaj gemisine sahip. Norveç'in güney kıyısından yola çıkan "Deepsea Metro-2" Türkiye'de. Bu kritik hamle, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşında Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi önümüzdeki aylar içerisinde yola çıkacak

DeepSea Metro-2 gemisi 12 bin fit deniz derinliği ve 40 bin fit sondaj derinliği özelliğine sahip. Derin deniz petrol ve doğalgaz sondaj gemisi Güney Kore yapımı ve Hyundai imzası taşıyor. Sektör otoritelerince gelişmiş sondaj gemilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Hazırlıklar tamamlanınca ilk sondaj Akdeniz’de, Kıbrıs ve Türkiye karasularında yapılacak.

"Dünyadaki en gelişmiş sondaj gemilerinden bir tanesi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Deepsea Metro-2 gemisi ile ilgili şunları ifade etti;

Gemimiz, altıncı nesil, dünyadaki en son teknolojili ve gelişmiş sondaj gemilerinden bir tanesi. Son model, büyük ve güçlü Türkiye’mize yakışır çok önemli bir gemi. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi’nin (TPAO) envanterine katmış olduğumuz... Önümüzdeki aylarda Akdeniz’deki ilk sondajını gerçekleştirmek için yola çıkacak. Bu noktada da arkadaşlara başarılar diliyorum, kolay gelsin diyorum. En kısa sürede çalışmaları tamamlayıp Akdeniz’de bulunmaları için istişarelerimizi yaptık.

Albayrak, "Özellikle Akdeniz özelinde çok ama çok ümitliyiz, umutluyuz. Gerek Kıbrıs karasuları, gerekse Türkiye karasularında olmak üzere en yüksek kaynak bulma ihtimali gördüğümüz yerlerden başlayarak kazmaya başlayacağız." dedi.

Türkiye, bölgedeki sismik çalışmalarını halen kendi petrol ve gaz arama gemileriyle yürütüyor. Denizlerde petrol aramasında ise kiralık sondaj gemileri ve platformları kullanıyor. Deepsea Metro-2 ülkenin ilk aktif sondaj gemisi olacak.

Deepsea Metro-2'nin özellikleri

Güney Kore'de inşa edilen 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi. Deepsea Metro-2, 40 bin fit sondaj derinliğine sahip. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Deepsea Metro-2 ile Karadeniz ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.