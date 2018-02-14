İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİNE GÜVEN GELDİ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

OYDER olarak, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yetki belgesi, ekspertiz raporu ve garanti gibi zorunluluklar getiren düzenlemeyi 3 yıldır takip ettiklerini ve "olmazsa olmaz" gördüklerini belirten Şahsuvaroğlu, Türkiye'de yılda 5-6 milyon civarında ikinci el araç ticareti gerçekleştiğine işaret etti.

Söz konusu ikinci el araç ticaretinin bugüne kadar herhangi bir kanun ya da yönetmelikle regüle edilmediğini hatırlatan Şahsuvaroğlu, "Biz OYDER olarak hep bu işin tarif edilmesini, ehil ellerde yapılmasını ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesini savunduk." dedi.

Şahsuvaroğlu, düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin belli şartları sağlayarak yetki belgesi alanlar tarafından yapılabileceğini ve bu ticaretin gerçekleştileceği yerlere de standartlar getirildiğini aktardı.

"Müşteri mağduriyet yaşamayacak"

Ayrıca aracın kilometresi, boyalı ve değişen parçaları, hasar kaydı gibi bilgilerin doğru ve açık şekilde aktarılacak olmasıyla müşterilerin sıkıntı yaşamasının önüne geçildiğini anlatan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Müşteri artık ikinci el bir aracı 3 ay veya 5 bin kilometre garantiyle satın alacak. Yetki belgesine sahip işletme tarafından satıştan hemen önce ekspertiz raporu alınacak ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek."

Şahsuvaroğlu, düzenleme ile ikinci el araç pazarının daha düzenli hale geldiğini ve belirlenen asgari kriterleri yerine getirenlerin bu ticareti yapabileceğini belirterek, ilgili işletmelerin yönetmelikte öngörülen sisteme adapte olabilmeleri için bir yıl süre olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yönetmeliğin ikinci el ticaretine en büyük katkısının güven olacağına işaret eden Şahsuvaroğlu, "Müşteri artık 'Aldığım araç hasarlıymış ya da kilometresi 300 binmiş ama 50 bin dediler' gibi mağduriyetler yaşamayacak. Satıcılar da araçla ilgili bilgileri gizlemeyecek ve müşterinin önüne şeffaf şekilde koyacak. Böylece müşterinin, parasını verdiği aracı gönül rahatlığıyla satın alması, karşısında bilgili ve yetkili birisini bulabilmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA