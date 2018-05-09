İhracat çilek üreticisinin yüzünü güldürdü

Örtü altı üretim yoluyla 11 bin dekarlık arazide yıllık 65 bin ton çileğin üretildiği Sultanhisar'da hasat sezonu, ihracat siparişlerinin de etkisiyle bereketli geçti.

Hasadı yapılan çileğin yüzde 60'ı Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleriyle Rusya'ya gönderiliyor.

Sabah erken saatlerde toplanmaya başlanan çilekler, özel kasalarla soğuk hava depolarına götürülüyor. Burada 2 derecede yaklaşık 5 saat bekletilen meyveler, boylarına göre ayrıldıktan sonra ihracata uygun olanları soğutmalı konteynerlere yüklenerek yurt dışına yollanıyor.

İhracata uygun olmayan boydaki ürünler ise yurt içindeki gıda tesislerine yönlendiriliyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran, ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olan çileğin ekim alanlarının yıldan yıla arttığını söyledi.

Üreticinin üretim kalitesini artıracak şekilde çalıştığını, ilaç kalıntısı sorununun da yaşanmadığını belirten Tahran, bu durumların ihracat taleplerine yansıdığını vurguladı.

"Ürünlerin büyük kısmı ihracata gidiyor"

İhracatın iç piyasadaki fiyat istikrarını doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Tahran, "İlçemizin en büyük şansı ürünlerin büyük kısmının ihracata gidiyor olmasıdır. Özellikle Rusya pazarının açılması üreticiyi çok sevindirdi. Balkan ülkeleri ve Romanya da fazla ihracat yaptığımız yerler. İlçeden her gün yaklaşık 8 tır ihracata gidiyor. Bir dönem Rusya pazarının kapalı olması, fiyatları olumsuz etkilemişti. Bu sezon Rusya'dan gelen talebin iyi olması, fiyatları dengeledi" dedi.

Sultanhisar toprak ve iklim yapısı nedeniyle çilek üretimine en uygun bölgelerden biri.

İlçede 300 dönüm arazide yıllık ortalama bin 500 ton çilek üretimi yapan Gamze Ören Yetim, geçen sene Rusya pazarının geç açılmasından dolayı sıkıntılı bir yıl geçirdiklerini, fiyatların 2-3 liraya kadar gerilediğini belirtti.

Bu yıl ise ihracat taleplerinin yükselmesiyle fiyatların 5 lira civarında olduğuna işaret eden Yetim, çilek üretiminin emeğe dayalı bir iş olduğunu söyledi.

Kaynak: AA