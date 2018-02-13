Hazine, kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, 1,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç edecek. Sertifika ihracında talepler, bu gün saat 14.00'e kadar Müsteşarlığa faks ve e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

13 Şubat 2018 Salı 09:40



