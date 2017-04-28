Haftanın son iş günü altın fiyatları

Dün gün içinde döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi.

Bugün ise en düşük 145,4 lirayı görmesinin ardından toparlanan gram altın, saat 11.35 itibarıyla 145 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük düşüşün ardından bugüne artışla başladı ve şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 primle 1.266,4 dolar seviyelerinde dengelendi.