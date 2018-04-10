Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el oto satıcılarına uyarı

Resmi Gazete'de 13 Şubat'ta yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik yapılması için önemli bir adım atıldı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tacir ve esnafın işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekiyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, faaliyette olan işletmelere söz konusu belge için 13 Ağustos 2019'a kadar süre tanındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacaktır. Yetki belgesi alınabilmesi için ön koşul olan mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Son dönemde, esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca arandığı ve kendilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve eğitimin ücret karşılığında sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA