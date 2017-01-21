GSM operatörleri telefon satışlarında rekor kırdı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine (MOBİSAD) göre 2015'te GSM operatörlerinin telefon satışı 4,3 milyonu bulurken bu rakam 2016'da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), tasarrufları artırmak amacıyla 1 Şubat 2014'ten itibaren cep telefonu satışında kredi kartına taksitli satışı tamamen yasaklamasının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçerken bu durum tüketicilerin telefon satın aldığı kanallardaki tercihlerini de değiştirdi.

Taksitli telefon almak isteyen tüketiciler artık GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarına yöneliyor.

Soruları yanıtlayan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, özellikle cep telefonlarına getirilen taksit yasağının da etkisiyle yasal yollardan cep telefonu almak isteyen tüketicilerin çoğunluğunun GSM operatörlerinden kontrat dahilinde alım yapmayı tercih ettiğini söyledi.

GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2013 yılında 1 milyon 850 bin olarak gerçekleştiği bilgisini veren Ekşi, bu rakamın 2014'te 3 milyon 400 bin, 2015'te ise 4 milyon 300 bin olduğunu kaydetti.

Ekşi, 2016 yılında ise bu rakamın 6 milyon adedin üzerinde gerçekleşirken, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğunu dile getirdi.

"Kaçak ve yolcu beraberinde getirilen telefon adedi 4 milyona ulaştı"

MOBİSAD Başkanı Ekşi, eğer kredi kartına taksit yasağında herhangi bir değişiklik olmazsa 2017 yılında operatör kontratlı telefon satışlarının 6,5-7 milyon civarında olmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Çıkış noktası gelir yaratmaktan ziyade abone sadakat yönetimi olan bu enstrümanın her geçen sene daha da büyüdüğünü vurgulayan Ekşi, "Geçtiğimiz yıl toplam pazarın yüzde 30'unun üzerinde bir payı operatörlerin kontratlı satışları oluşturdu, 2017'de ise bu oranın yüzde 40 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Ekşi, 2015'te kayıtlı kanal satış adetleri 14,5 milyon iken, kaçak ve yolcu beraberinde gelen telefonların 2,5 milyon adedi bulduğunu anımsattı.

Kayıtlı kanal satış adetlerinin 2016 yılında azalış göstererek 12 milyona gerilediğine işaret eden Ekşi, buna karşılık kaçak ve yolcu beraberinde getirilen telefon adetlerinin artarak 4 milyona ulaştığını dile getirdi.

Ekşi, Türkiye'de kayıtlı olarak satılan telefonların 2016'daki ortalama satış fiyatının bin 395 lira, toplam yıllık cironun ise 16,7 milyar lira olarak hesaplandığına dikkati çekerek, "Kayıt dışı ve yolcu beraberindeki cihazları da dahil edersek, bu ortalama rakam bin 560 liraya, yıllık ciro ise 25 milyar liraya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.