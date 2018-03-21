Gönen Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesinde 12 şirket teklif verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gönen HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak üzere 12 şirketin teklif verdi. Nihai pazarlık görüşmeleri 23 Mart 2018 Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

İhaleye, Süper Elektrik Üretim AŞ, Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Amiroğlu Madencilik, Kömür, İnşaat Hafriyat ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Dağlıoğlu Yurtiçi ve Uluslararası Nakliye Kömür Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gönen Hes Elektrik Üretim AŞ, ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Aria Teknolojik Yatırımlar AŞ, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ ve MGES Enerji Üretim İnşaat ve Tarımsal Ürünler Sanayi Ticaret AŞ teklif verdi.

Kaynak: AA