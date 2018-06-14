Gençler hem para kazanacak hem de sigortalı olacak

2023 yılına kadar 18-25 yaş arasındaki 100 bin genç yaşadıkları şehirlerde toplum yararına çalışacak. Hem para kazanacaklar hem de sigortalı olacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, o projeyi TRT Haber'e açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"İstihdam ve gençler birinci sırada"

- İstihdam ve gençler konusu hem geçmiş 16 senemizde hem de ileriki süreçte gündemimizin birinci sırasını oluşturuyor. İstihdam konusu 16 yıldır AK Parti iktidarımız döneminde en güçlü başarı hikayesini yazdığımız alan.

"Bu proje aynı zamanda sosyal farkındalık konusu"

- Dün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı' sadece istihdam boyutuyla değil aynı zamanda sosyal farkındalık konusu. Gençlerimizin geleceğe güçlü şekilde hazırlanması açısından sosyal konularla ilgili olarak farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir adım.

"Yeni bir İŞKUR programı olacak"

- Hem de devletin o sıcak elini gençlerimizin üzerine tutarak, ilk sigortalılık başlangıçlarını kamu yararına yapmış oldukları hizmetler vesilesiyle olmasını amaçladığımız yeni bir İŞKUR programı olacak.

"Gençlerimize maddi katkı sağlayacağız"

- Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programına dahil ederek hem toplumsal konularda farkındalıklarını arttırmayı, bu konularda gençlerimizin enerjisi ve sinerjisinden faydalanmayı hem de gençlerimizin okul hayatlarına maddi olarak bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Her yıl 100 bin gencimizi sosyal çalışma programlarına dahil ederek , hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hemde bu konularda gençlerimizin enerjisinden faydalanmak istiyoruz. pic.twitter.com/mPhpIY0RLm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

"Burs, kredi ve aylık asgari ücret"

- Burs ve kredi imkanlarımız var, aylık olarak asgari ücret üzerinden de katkımız olacak. 3 ay boyunca bu programdan faydalanmış olacaklar. 3 ay boyunca aldıkları ücret, bir sene boyunca burs ve kredi imkanlarından aldıklarından daha yüksek bir miktara tekabül ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: (100 bin gence iş imkanı başvuruları) Bu konuyla alakalı İş Kur kurumlarımızın il müdürlüklerinde talepleri toplamaya başlıyoruz. pic.twitter.com/F5Ykwi63mk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

"Sigortaları başlayacak"

- Gençlerimiz hem ücret alıp aile bütçelerine, kendilerinin özel olarak değerlendirmek istedikleri alanlarda kendilerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacak, diğer taraftan en çok önem verdiğim konu ilk sigortalılıklarını da başlatmış olacağız.

Kaynak: TRT Haber