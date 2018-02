Genç Çiftçi Projesi'yle memleketine döndü

25 yaşındaki Sergen Yalıner, gençlerin köylerine dönerek tarım ve hayvancılığa kazandırılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak baba ocağında kendi serasını kurarak üretime başladı.

250 metrekarelik 2 sera kurarak örtü altı üretime başlayan genç çiftçi Yalıner, kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sergen Yalıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurduğu sera sayesinde kendi işinin sahibi olduğunu söyledi.

Memleketine dönüp kendi işinle uğraştığı için mutlu olduğunu ifade eden Yalıner, şunları kaydetti:

"Meriç'te doğup büyüdüm. Daha sonra İstanbul'a çalışmaya gittim. 10 yıl farklı işte çalıştım. Daha sonra gençleri tarıma yönlendirmek için başlatılan Genç Çiftçi Projesi'ni duydum ve başvurumu yaptım. Projemiz kabul gördü ve 30 bin lira hibe aldım. Yaklaşık 3 ay önce sera aktif hale geldi. Aylık 2 bin tane marul yetiştiriyorum. Yetişen marulları pazarda kendim satıyorum, talep eden lokantalara da veriyorum. Marulun tanesini 2 liradan satıyorum. Her şey şu an için çok güzel gidiyor. Talep çok iyi. Herkes soruyor 'ne zaman yetişecek ne zaman alabiliriz?' diye. Elimizden geldiğince yetiştirip bir an önce satmaya çalışıyorum."

"Amacım serayı daha da büyütmek"

İlerleyen dönemde üretimi arttırmayı hedeflediğini de aktaran Yalıner, "Amacım serayı daha da büyütmek. Ayda 10 bin marul yetiştirmeyi hedefliyorum. İmkanlar dahilinde ilerlemek istiyorum. Bu projeyi genç arkadaşlara öneriyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun. Genç yaşta kendi işimi kurma fırsatı yakaladım. Çok güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin de Genç Çiftçi Projesi'nin gençlerin kırsala dönmesi ve üretime katılmasında önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

Projenin amacına uygun şekilde ilerlediğini dile getiren Ergin, "Genç çiftçimiz güzel bir sera kurarak üretime başladı. Gençlerimizin üretime katılması ülke tarımının geleceği için çok önemli. Bu projenin kapsamının daha da genişletilerek büyümesi tarafındayım. Projedeki 41 yaş sınırını daha yukarı çekip girişimcilerden KDV alınmazsa daha çok kişinin yararlanması sağlanabilir. Bakanlığımıza tarıma yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

