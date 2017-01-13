Gayrimenkul sektöründe hareketlilik bekleniyor

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin karar gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı.

Kararın konut satışlarına hareketlilik getirmesi, son yıllarda 5 milyar dolar düzeyinde seyreden yabancıya konut satışını da kısa sürede ikiye katlaması bekleniyor.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, benzer şekilde İngiltere, İspanya, Portekiz ve Macaristan gibi ülkelerde de bulunan uygulamanın ülkeye doğrudan yabancı yatırım getirmek için önemli bir aksiyon olduğunu, Türkiye'ye yapılacak yatırımların başta bankacılık ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektöre olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Düzenleme ile istihdam ve döviz mevduatlarının artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Kabadayı, "Bu düzenleme ile beraber yabancıya satış konusunda çıtayı yükselterek hedefi yıllık en az 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Yani son yılların en az 2 katı. Bu mümkün." diye konuştu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinin mütekabiliyet kapsamında atılan en somut adımlardan biri olduğunu, bu örneğin birçok gelişmiş ülkede bulunduğunu söyledi.

Durbakayım, "Ülkemize katma değer yaratacak yatırımlarda bulunan veya gayrimenkul alan yatırımcıları heyecanlandıran bu gelişme döviz girişine de katkı sağlayacaktır." dedi.

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ise doların, TL karşısında son 3 ayda kazandığı değerin de yabancı yatırımcılar için bir fırsat oluşturduğunu ifade ederek, "Bu duruma ilaveten bir de yapılan bu vatandaşlık düzenlemesi, yabancı satış rakamlarında 2016'ya oranla en az yüzde 50 civarında bir artış potansiyeli oluşturabilir." dedi.

"Ülkemize daha fazla döviz akışı sağlayacak"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, "Geçen yıl yabancılara satış açısından istediğimiz gibi geçmedi. Bu açıdan sektöre ivme kazandıracak ve ülkemize daha fazla döviz akışı sağlayacak önemli bir adım." dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da söz konusu düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ifade ederek, "Yabancıya konut satışını artıracak bir uygulama olacağını ve ekonomimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konut alan kişinin vatandaşlık alacak olması Türkiye’nin yatırımda bir cazibe merkezi olmasına olanak sağlayabilir." dedi.

Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt ise bu gelişmenin zor günlerden geçen ülke ekonomisine "can suyu" olacağını ve gayrimenkul sektörünün bir nebze de olsa nefes alacağını belirterek, "Yabancılar ısrarla vatandaşlık hakkı talep ediyordu. Çıkan bu düzenleme ile yabancılara konut satışları artar." diye konuştu.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, bu gelişmenin çok önemli getirileri olacağını, düzenlemenin yabancıların Türkiye'ye ilgisini artırarak cari açığın azalmasına önemli katkıda bulunacağını ve satışları katlayacağını bildirdi.