  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Fitch Deutsche Bank’ın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın kredi notunu düşürdü.

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Fitch Deutsche Bankın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den yapılan açıklamada Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunun “A-“ seviyesinden “BBB+” seviyesine çekilirken, not görünümünün “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.

Bankanın tüm borç ve mevduat reytinglerinin de bir basamak düşürüldüğü belirtilirken, kredi notu indirimine gerekçe olarak bankanın gelirleri üzerinde baskının devam ediyor olması gösterildi.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde bankanın yeniden yapılanma maliyetlerininin net gelirlerde azalışa neden olmasının beklendiği belirtildi.

Etiketler: Fitch Ratings, almanya, Deutsche Bank
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