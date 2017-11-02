  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Fed'in yeni başkanı için gözler Trump'a çevrildi

ABD Başkanı Trump'ın, piyasaların beklentileri doğrultusunda Fed'in yeni başkanı olarak Jerome Powell'ı ataması bekleniyor.

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Fedin yeni başkanı için gözler Trumpa çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumlar yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD basınında ye alan haberlere göre, Trump, bugün piyasaların beklentileri doğrultusunda Fed'in yeni başkanı olarak Powell'ı atayacak. Analistler, şu anki Fed Başkanı Janet Yellen'ın görev süresinin 3 Şubat 2018'de sona ereceğini hatırlattı.

Trump'ın, Fed'de 2012'den bu yana guvernör olarak görev yapan Powell'ı tercih etmesinde, Cumhuriyetçi olması ve para politikası bakımından mevcut Fed Başkanı Janet Yellen ile aynı çizgide durmasının belirleyici olduğunu kaydetti.

Powell'ın atanacağı haberleri dolar endeksinin yatay bant içinde hareket etmesine ve pay piyasalarının genel olarak yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,25 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak tarihinin en yüksek ikinci kapanışlarını gerçekleştirdi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,17 geriledi.

Analistler, bugün Trump'ın yeni Fed Başkanı'nı saat 22.00'de açıklamasının beklendiğini ifade ederek, BoE faiz kararı ve veri takviminin de takip edileceğini bildirdi. BIST 100 endeksinin dolar bazlı 29.800 direncinin TL bazında 113.200 puana denk geldiğini belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda yükseliş isteğinin devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: powell, fed, abd, Trump, fed başkanı, Yellen, fomc
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