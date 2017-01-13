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Fed yetkililerinden faiz artışı sinyali

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ile St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz artışı hakkında açıklamalarda bulundular.

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Fed yetkililerinden faiz artışı sinyali
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl ekonominin yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde 3 faiz artışının uygun olacağını bildirdi.
 
Harker, Pennsylvania eyaletinin Malvern kentinde katıldığı etkinlikte, ABD ekonomisinin, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.
 
Ülke ekonomisinin yolunda ilerlemesi halinde bu yıl 3 faiz artışının uygun olacağını belirten Harker, bu öngörüsünün, yeni yönetimin mali politikalarının etkisini içermediği kaydetti.
 
Philadelphia Fed başkanlığına Temmuz 2015’te atanan Harker, bu yıl ilk kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olacak.
 
"Tek faiz artışı uygun olur"
 
St. Louis Fed Başkanı James Bullard da CNBC’ye yaptığı açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalması gerektiğini söyledi. 
 
Fed’in sabırlı davranmaya devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Bullard, 2017 boyunca sadece bir kez faiz artırılmasının uygun olacağını kaydetti.
 
Bullard, ülkede 20 Ocak’ta iş başı yapacak Donald Trump yönetiminin mali politikalarının etkisinin de 2018-2019'da ortaya çıkmaya başlayacağını belirtti. 
 
Etiketler: fed, ABD Merkez Bankası, faiz açıklaması
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