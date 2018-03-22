Fed Başkanı Powell'dan faiz kararına ilk yorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz artırmasının ardından kararla ilgili konuştu.

"Kademeli faiz artırımları ekonomiye iyi hizmet etti"

Powell, iki yıldır sürdürülen kademeli faiz artırımlarının, ekonomiye iyi şekilde hizmet ettiğini söyleyerek, bugünkü faiz kararını parasal normalleşme sürecindeki adımlardan biri olarak nitelendirdi.

“FOMC, kademeli faiz artırımlarının, tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için en iyi yol olduğunu öngörüyor” diyen Powell, güncellenen faiz beklentilerinin bu görüşü yansıttığını sözlerine ekledi.

FED politika faizini 25 baz puan artırdı

Fed politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Karar oy birliği ile alındı. Fed 2018'de 2 ve 2019'da 3 faiz artışı daha bekliyor.

Öte yandan Fed'in karar metninde, enflasyonun önümüzdeki aylarda yukarı gideceği beklentisine de yer verildi.

"Bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz"

Geçen yıl başlayan bilanço küçültme programının pürüzsüz şekilde devam ettiğini söyleyen Powell, “Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Powell, istihdamdaki güçlü artışlara rağmen hedefin altında seyretmeye devam eden enflasyona yönelik bir soru üzerine, “İşsizlik piyasasındaki gevşeklik ile enflasyon arasındaki bağın çok güçlü olmadığını görüyoruz ama bu bağ hala var” cevabını verdi.

"İş dünyası liderleri ticaret politikalarından endişe duyuyor"

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gümrük tarifelerinin FOMC toplantısında gündeme geldiğini söyleyen Powell, “Birkaç Fed üyesi, ülke genelinde iş dünyası liderleriyle yaptıkları görüşmeleri anlattı ve bu grubun ticaret politikalarından endişe duyduğunu ifade etti” diye konuştu.

Powell, vergi indirimleriyle başlayan mali genişlemenin kısa vadede büyümeyi destekleyeceğini ancak uzun vadeli etkilerini şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını anlattı.

Kaynak: AA