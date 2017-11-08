Eylül ayı sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde ağustosa göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artış kaydedildi.

Beklentiler

Ekonomistler, eylülde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda sabit kalacağını tahmin etmişti.