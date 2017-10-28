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Buradasınız : » » EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 2,6 milyon lira ceza

EPDK'dan akaryakıt şirketlerine 2,6 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 13 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 567 bin 244 lira ceza verildi.

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EPDKdan akaryakıt şirketlerine 2,6 milyon lira ceza

Akaryakıt şirketlerinin bazılarında dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün çıktı. Bazılarında yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali belirlendi. Bazı istasyonlarda da kaçak yer altı akaryakıt depolama tankı bulundurma ve otomasyon sistemindeki verilerin izlenememesi gibi sebepler tespit edilerek ceza kesildi.

EPDK, 13 şirkete 56 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen, toplam 2 milyon 567 bin 244 liralık ceza uygulandı.

Benzer sebeplerle 12 şirketten de yazılı savunma istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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