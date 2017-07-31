Edremit Körfezi'nde zeytinde yüksek rekolte bekleniyor

Türkiye'de, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ile önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, bu sezon verimin yüksek olması bekleniyor.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl zeytinde kalite ve rekolte kayıplarının yaşandığı Edremit Körfezi'nde yer alan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinde, zaman zaman etkili olan yaz yağışları zeytin üreticilerini umutlandırdı.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin üreticilerinin hep iyi ve verimli bir mahsul beklentisi taşıdığını ancak geçen yıl bazı olumsuzluklar yaşandığını hatırlattı.

Diker, geçen sene yaz ortalarına kadar her şeyin normal gittiğini ifade ederek, "Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcaklar ve yağış olmaması nedeniyle zeytinci çok kötü bir sezon geçirdi. Zeytinin kalitesi düşüktü, bazı yerlerde ağaçlar zeytin bağlamamıştı. Dolayısıyla kaliteli, iri zeytin olmayınca dane zeytin rekoltesinde ve zeytin randımanında düşüş yaşandı. Bu da ülke rekoltesini olumsuz etkiledi." diye konuştu.

"Yağışlar zeytine olumlu yönde dönüş sağlayacak"

Bu sene ise her şeyin iyi başladığını dile getiren Diker, "Mevsim yağışları gayet güzel geçti. Üretici zeytinine sahip çıktı. Bakanlık, budama destekleriyle, iyi tarım uygulamaları destekleriyle zeytinciyi sübvanse etti. Zeytinci de bunun karşılığını zeytine verdi diye düşünüyorum. Böyle olunca mahsul tutumları da yavaş yavaş belirmeye başladı. Artık zeytini dalında görebiliyoruz. Son iki hafta içinde özellikle Edremit bölgemizde görülen yağışların zararsız olması çok sevindirici. Güzel yağış oldu ve bu yağışlar zeytine mutlaka olumlu yönde dönüş sağlayacaktır. Böyle giderse zeytin rekoltesinin bu sene tatmin edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.