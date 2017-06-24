  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Edirne'de buğday hasadı başladı

Edirne'de buğday hasadına başlandı.

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Edirnede buğday hasadı başladı

Çeltik ve ayçiçeği üretiminde söz sahibi konumundaki Edirne'de sararan buğday tarlalarına biçerdöverler iş başı yaptı.

Sulu tarıma müsait alanlarda çiftçi, hasat sonrası buğday tarlasını düzenleyerek yemlik mısır üretimi yapabiliyor.

Buğday hasadının başladığı ilk yerlerden biri olan merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üreticiler bereketli bir hasat dönemine girdiklerini belirtti.

Üretici Mustafa Yıldız, yaptığı açıklamada, dönüm başına ortalama 600 kilogram verim aldıklarını söyledi.

Yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Yıldız, "2017 senesi bizim için güzel olacak gibi duruyor. Şu anda yerine göre dönümde 550-700 kilogram arasında buğday biçiyoruz. Cenab-ı Allah çok güzel bir bereket verdi. Havalar çok iyi gitti. Allah bol bol yağmurlar verdi. Biz de ilacını, gübresini ve gerekli tüm hizmetini iyi yaptık. İnşallah bol ve bereketli bir sezon yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Etiketler: Edirne, Buğday hasadı
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