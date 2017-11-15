Cumhurbaşkanı'nın çağrısına en çok destek Sapanca'dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çağrısına destek veren Sapanca halkı, yaklaşık 20 kilo altını Ziraat Bankası'na yatırdı.

Sapanca Ziraat Bankası Şube Yöneticisi Dr. Zafer Sezgin, "Bu başarıda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'in desteği kuşkusuz ki göz ardı edilmeyecek kadar fazla. Başkanımızın geçtiğimiz günlerdeki destek çağrısının ardından şubemize gelenlerin sayısı artmış ve Türkiye'de bu çağrıya en çok destek veren ilçe Sapanca olmuştur." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin ekonomiye büyük katkılar sağladığını belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biliyoruz ki yastık altında duran altının kimseye faydası yok. Fakat ülke ekonomisine faydası büyük olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan çağrıya cevap verilmesi neticesinde, ekonomiye yeni kaynak yaratılırken, yastık altı altınlar riskten korunarak yüzde 100 devlet garantisinde saklanma imkanı da buldu. Çağrıya duyarsız kalmayan Sapancalı hemşehrilerimize, bu meseleyi milli mesele olarak kabul edip önemseyen ve Türkiye'de en çok destek veren ilçe olduğumuz için mutluyuz. Ülkenin gelişmesine katkı sağladıkları için Sapanca halkına tekrar teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA