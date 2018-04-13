Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: İstikrarlı büyüme sürecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygılıer ile Ekonomi 7/24’ün konuğu oldu.

“ABD, oluşturduğu kaosla zaman kazanmak istiyor”

Trump’un attığı tweetlerin ABD tarafında da kafa karıştırdığını söyleyen Ertem, “Alışılmışsın dışında başkanlık modeli ortaya çıkıyor. ABD tarafından Trump ile uyuşmayan açıklamalar yapılıyor. Amerika’daki kurumlarla Trump arasında çatışma gibi gözüken durum aslında planlı ve koordineli bir hareket. Kaotik ortam oluşturmak için yapılıyor. ABD, oluşturduğu kaosla zaman kazanmak istiyor ve bundan kazançlı çıkacağını düşünüyor. Pasifikte ve Ortadoğu’da dengeleri bozabilecek çatışma ihtimali yok. Suriye meselesi Türkiye’nin adımlarıyla olumlu yönde ilerliyor. Türkiye belirleyici rol oynayacak. Suriye’deki çatışma havası son bulacak “dedi.

“Dünyada eskisi gibi ikili değil çoklu denge var”

ABD’nin ticaret savaşında kaotik ortam oluşturduğunu söyleyen Ertem, “ABD’nin en büyük endişesi Çin’in elindeki dolar rezervlerini yavaşta olsa boşaltmaya başlaması, euronun rezerv para birimi olarak doların yerini alması ve dijital para sitemlerinin doların yerine geçmeye başlaması. Bir süre daha bu kaos devam edebilir, fakat bu sürdürülebilir değil. Dünyada eskisi gibi ikili değil çoklu denge var” diye konuştu.

"Zirve sonrası finansal saldırı oldu”

Cemil Ertem, “Türkiye, Rusya ve İran arasındaki zirve ticaret ve enerji yollarını yeniden düzenleyebilecek potansiyelde. Enerji alanında ciddi ortaklıklar olabilir. Bu zirveden sonra İran ve Rusya’ya yaptırımlar geldi. Finansal saldırı sonucu Rusya, İran ve Türkiye’de kurlarda ataklar oldu. İran kuru sabitleyerek çok büyük bir hata yaptı. Rusya geçmişte benzer adımlar attı ama hiçbir sonuç elde edemedi. Böyle dönemlerde para politikaları etkisizleşir. Siyaset ve maliye tarafı destek vermezse finansal saldırılar karşısında yapılacak bir şey kalmıyor” dedi.

“Kur konusunda gerekli adımlar atılacak”

Türkiye’nin Rusya ve İran’dan çok farklı olduğunu belirten Ertem, “Türkiye açık bir ekonomi, 2001 krizinden büyük dersler çıkarmış bir ülke. Saldırlar karşısında daha güçlü, kendini koruyup buradan kazançlı çıkabilecek mekanizmaya sahip. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Nisan sonunda bunları göreceğiz. Kurdaki oynaklık konusunda gerekli adımlar önümüzdeki günlerde hızla atılacak. Hazinenin nakit rezervleri 2019’a kadar yetecek durumdadır. Merkez Bankası gereğini yapacaktır” şeklinde konuştu.

“İstikrarlı büyüme sürecek”

İstikrarlı büyümenin süreceğini vurgulayan Cemil Ertem, “Büyüme sürüyor. İhracatçımızın pazar sorunu yok. Teşviklerle ihracatçılar küresel alanda daha rekabetçi olacak. Dünyadaki en sağlam banka sistemlerinden birisine sahibiz. Daha ucuz kaynak bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor. 2017’deki yüksek ve kapsamlı büyümeye bağlı olarak bütçe tarafında da artış var. Üretimi, büyümeyi ve ihracatı artırmaya yönelik ciddi reformlar var. Duyumlardan yola çıkarak spekülatif haber yapmak Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Teşvik kredileri çok iyi gidiyor. Faizler düşmeye başladı. KGF’de geri dönüşler çok iyi gidiyor. Türkiye’de yatırım yapma iştahının önüne geçmemek gerekiyor” dedi.

Kaynak: TRT Haber