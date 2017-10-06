Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki en kısa sürede Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) öncülüğünde güçlü bir iş dünyası ekibiyle Venezuela'ya gideceklerini belirterek, "Bu sefer şirket şirket eşleştirme ile iki ülke iş dünyasını iş yapar hale getireceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Venezuela İş Forumu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bakan Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Zeybekci, iki ülke arasında mesafelerin çok uzun olduğunu ancak bu uzaklığı "okyanus dolusu fırsatlar" şeklinde değerlendirdiğini dile getirerek, görüşmeler neticesinde iki ülke arasında ekonomik ve ticari ortaklık anlaşmasının imzalandığına dikkati çekti.

Zeybekci, Başkan Maduro'nun önümüzdeki haftanın ikinci yarısında Venezuela'dan önemli bir ekibin gelmesi talimatını verdiğine işaret ederek, "Bütün platformu sizin için hazırlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde iki ülke arasındaki ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılması, ticaretin serbest hale gelmesi ile ilgili adımları çok hızlı atıyoruz. Ayrıca, ticaret, finansman, bankacılık alanlarında da çok önemli kolaylıkların getirileceği altyapıları hazırlıyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki yetkililerin ve iş dünyasının bir araya gelmesi için temasa geçeceklerini ifade eden Zeybekci, "Önümüzdeki en kısa sürede Ekonomi Bakanlığı ve DEİK eliyle çok güçlü bir iş dünyası ekibiyle Venezuela'ya bir daha gideceğiz. Bu sefer şirket şirket eşleştirme ile iki ülke iş dünyasını iş yapar hale getireceğiz." ifadesini kullandı.