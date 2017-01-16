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Buradasınız : » » Çeyrek altın 146,30 liradan satıldı

Çeyrek altın 146,30 liradan satıldı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 146,30 liradan tamamladı.

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Çeyrek altın 146,30 liradan satıldı

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 146,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 146,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  CUMA   PAZARTESİ  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,80 146,00 146,10 146,30
Cumhuriyet Ata Lira 961,00 976,00 964,00 979,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,00 137,00 133,40 137,40
Lira(Tam) Ziynet 940,00 958,00 945,00 960,00
Yarım Ziynet 469,00 479,00 470,00 480,00
Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 235,00 240,00
 
Etiketler: kapalıçarşı altın, altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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