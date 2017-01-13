Çeyiz Hesabının ilk ödemesi 2019'da

Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkısına İlişkin Yönetmelik, 16 Aralık 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyen henüz evlenmemiş ve 24 yaşını doldurmamış gençlerin yanı sıra ailelerin de çocukları adına açabilecekleri çeyiz hesabı uygulaması, 18 Nisan 2016'da başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca maddi sıkıntı nedeniyle evlenemeyen çiftler için hayata geçirilen "Çeyiz Hesabı" uygulamasına gençler yoğun ilgi gösterdi. Hesap, hem birikim yapmaya olanak sağladığı hem de devlet katkısından yararlanma imkanı sunması dolayısıyla evlenecek çiftlerin adeta umut kapısı oldu.

Bakanlık verilerine göre, uygulamanın başladığı günden itibaren 23 bin 940 kişi çeyiz hesabına müracaat etti. Bugüne kadar 14 bankada açılan hesaplarda biriken para miktarı ise 16 milyon 767 bin 980 lira 25 kuruş oldu.

Kimler yararlanabilir?

Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabilecek. Türk vatandaşı olup kendi talebiyle bunu kaybeden mavi kart sahipleri ile 3'üncü dereceye kadar alt soyları da çeyiz yardımı hakkından yararlanabilecek. Türkiye'de ikamet şartı olmadığı için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz yardımı alabilecek.

Sisteme dahil olmak için ise Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle Türk vatandaşı olması ve Türkiye'deki bir bankada hesap açtırması gerekiyor.

Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

Ödemesini 3-4 yıl arasında düzenli yapanlara 4 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde, hesaptaki birikimlerinin yüzde 15'i kadar katkı sağlanıyor. 5 yıl veya daha uzun süre ödeme yapanlara da 5 bin lirayı aşmamak koşuluyla birikimlerinin yüzde 20'si kadar devlet katkısı veriliyor. Çiftler, hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus üst sınırı aşan miktarda para yatırabiliyor. Ancak bu tutar en fazla 15 bin lira olabiliyor.

İlk ödeme 2019'da

Çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınacak belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor. Bu kapsamda en geç 2 ay içerisinde hesabın bulunduğu bankadan para alınabiliyor. Çeyiz Hesabının ilk ödemesi ise 2019'da yapılacak.