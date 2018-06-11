Büyümeye yatırım dopingi

Geçen yıl yüzde 7,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2018'in ilk çeyreğinde de yüksek büyüme performansını sürdürdü. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüyerek, OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı.

Özel tüketimin katkısı büyük

Söz konusu dönemde büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşirken, büyümeye özel tüketimin katkısı 6,7 puan, devlet tüketiminin katkısı ise 0,5 puan oldu. Bu dönemde özel tüketim harcamaları yüzde 11 artarken, kamu harcamaları yüzde 3,4 yükseldi. Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 9,7 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı arttı

Büyümede yatırımların ve hizmetlerin katkısı dikkati çekti. Bu dönemde ihracatın büyümeye katkısı 0,1 puan olarak hesaplandı. Mal ve hizmet ihracatı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5, ithalatı ise yüzde 15,6 artış gösterdi.

Yatırımların katkısı ise 2,8 puan olarak belirlenirken, ihracat ve yatırımların birlikte büyüme katkısı 2,9 puanı buldu.

Makine teçhizat yatırımları olumlu yansıdı

Büyümede sanayi sektörünün katkısı 1,9 puan olurken, makine teçhizat yatırımlarının bu dönemde yüzde 7 artması ekonominin üretken yapısına olumlu katkı sağladı.

Diğer taraftan ilk çeyrekteki yüzde 7,4'lük büyümede hizmetlerin katkısı 4,3 puan oldu.

Orta Vadeli Program'da 2018 yılı büyümesi yüzde 5,5 öngörülürken, yıllık büyümenin bu tahminle uyumlu gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA