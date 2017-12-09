Büyükbaş hayvanı olan çiftçiye 250 lira destek

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ardahan'a giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile toplantı salonunda bir araya gelen Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hayvancılık ve tarımın önemine değindi.

Bakan Fakıbaba, bölgenin çocuğu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir hemşehriniz olarak buralara değer verildiğinde neler yapılacağını bilen bir kişiyim. Bizler 15 yılda çok önemli mesafeler katettik. 'Yeter mi?' 'Hayır yetmez.' Daha fazla çalışıp daha fazla üretmemiz lazım. İnsanımızı daha fazla mutlu etmemiz lazım. Üreticiyi daha mutlu edebilecek çareler bulmak zorundayız. Bu bölgelere olan gezilerim emin olun siyasi değil. Hep çözüm odaklı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. 'Ne zamana kadar?' Görevden ayrılıncaya ve sizler tam mutlu oluncaya kadar. Bu görev benim için bir şeref ve namus meselesidir. Bir şeyi kafama koyduğum zaman gece gündüz durmadan çalışırım."

Fakıbaba, 200 büyükbaş hayvanı olanlara kesim parası desteği sağlayacaklarını kaydederek, "200 büyükbaş hayvanı olan çiftliklerde 1 Ocak'tan itibaren kestiğiniz her hayvan için 250 lira biz size destek vereceğiz. 2016'da 200 lira verilmiş. Biz sizin problemlerinizi biliyoruz, çözmek için de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA