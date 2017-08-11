  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.183
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,46 değer kaybederken, altın yüzde 2,59 değer kazandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

BIST 100 endeksi, hafta içinde 110.321,80 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 106.075,50 puana kadar geriledi ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,46'lık azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artarak 146,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,61 yükselişle 982,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 235,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 241,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,10 değer kazanarak 4,1780 liraya, ABD doları da yüzde 0,06'lık yükselişle 3,5390 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları ortalama olarak değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti. 

Etiketler: borsa, altın, altın ne kadar, dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER