Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

BIST 100 endeksi, hafta içinde 110.321,80 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 106.075,50 puana kadar geriledi ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,46'lık azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artarak 146,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,61 yükselişle 982,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 235,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 241,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 0,10 değer kazanarak 4,1780 liraya, ABD doları da yüzde 0,06'lık yükselişle 3,5390 liraya yükseldi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları ortalama olarak değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.