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Buradasınız : » » Brent petrolün varili 57,69 dolar

Brent petrolün varili 57,69 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kentinin kontrolünü sağladığını bildirmesinin ardından 57,69 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varili 57,69 dolar

Dün 57,16 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,45 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 57,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,72 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki petrol kuyularını almak için başlattığı harekatın beklenenden hızlı sonuç vermesinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi engellediğini belirtti.

Dün, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kentinin tamamında kontrolü ele geçirdiği ve Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur petrol yatakları ile bazı stratejik yerleri aldığı bildirilmişti.

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA) ABD'de ham petrol üretiminin gelecek yıl rekor seviyeye ulaşacağı açıklandı. Raporda, ülkede ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9,9 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,81 ile 57,88 dolar aralığının direnç, 57,67 ile 57,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları
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