  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 94.880,68 puana geliştirdi.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 94.880,68 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 33,18 puan ve yüzde 0,04 artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 seviyesinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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