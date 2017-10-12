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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanarak 105.305,35 puana çıktı

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,43 değer kazancıyla 105.305,35 puandan tamamladı. 

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.489,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi de yüzde 1,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 3,27 ile metal ana sanayi oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanı test etmesinin ardından günün ilk yarısında 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 puanın direnç, 102.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.  

Etiketler: borsa istanbul
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