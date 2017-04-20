Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 683,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,70 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 ile ticaret oldu.

Güne pozitif başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüş eğilimindeki döviz kurlarından bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 91.500 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirerek, teknik açıdan endekste, 90.000 seviyesinin destek, 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar/TL'nin küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,63'ün altını gördüğüne dikkati çeken analistler, öğleden sonra döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi durumunda pay piyasalarında alımların güçlenebileceğini ifade etti.