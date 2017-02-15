Borsa İstanbul güne kaç puandan başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 88.294,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 212,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile bilişim oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından 88.870,62 puana kadar yükseldi. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 88.082,21 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dünkü Senato sunumunda, istihdam ve enflasyonun beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde gelecek toplantılarda faizi artırabileceklerini söyledi. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da dün yaptığı konuşmada, bir sonraki faiz artışına geç değil, erken gidilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalar sonrasında yükselişe geçen dolar endeksi, 20 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 101,38'e çıktı.

Analistler, Fed'in mart ayı toplantısının faiz artışı için hala masada olduğunu ancak faiz artırımın zamanlaması konusunda herhangi bir sinyalin gelmemesinin dolar endeksindeki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Bugün yurt içinde işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri trafiği ve Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 87.500 ve 86.300 seviyelerinin destek, 89.500'ün ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.