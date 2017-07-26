Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 448,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi ile holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,13 ile ticaret oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerden de destek bularak 107.545,67 seviyesine kadar çıkmasının ardından, günün ilk yarısında 107.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini söyledi.

Bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.000'in ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.