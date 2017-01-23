Borsa günü yatay tamamladı (23 Ocak 2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile madencilik oldu.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 83.400 puanın üzerine test etse de yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde 83.000 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 82.000 seviyesinin destek, 83.400-84.200 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA