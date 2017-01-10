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Borsa günü nasıl tamamladı? (10.01.2017)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzdelik bazda değişim göstermeyerek 77.393,69 puandan tamamladı.

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Borsa günü nasıl tamamladı? (10.01.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,45 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi en düşük 77.141,69, en yüksek ise 77.733,15 puanı gördü ve önceki kapanış seviyesi olan 77.400 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde kasım ayı cari açık verisinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 76.000 seviyesinin destek, 77.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

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