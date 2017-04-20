Beyaz eşya satışı ÖTV indirimi ile uçuşa geçti

Ocak ayında 481 bin civarında seyreden beyaz eşya satışları, şubat başında Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) sıfıra çekilmesinin ardından tırmanışa geçti.

Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'nin sıfıra çekilmesi beyaz eşya sektörünü hareketlendirdi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre ocak ayında 481 bin civarında seyreden iç pazar satışları, ÖTV indiriminin devreye alınması ile şubatta 600 bine, martta 734 bine tırmandı.

"İndirimin uzatılıyor olması tüketicileri rahatlatacak"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, ÖTV indiriminin uygulandığı ikinci ayda da beyaz eşya sektöründe iç satışlarda yukarı yönlü ivmenin devam ettiğini söyledi.

"Şubatta iç satış rakamlarımız, ocak ayına göre yüzde 25 artarak 600 bine çıkmıştı." diyen Güler, iç pazarda dinamizmin mart ayında da arttığını ve satışların yüzde 22,4 artarak 734 bine ulaştığını dile getirdi.

Güler, bu ivmenin hükümetin ÖTV indirimini uzatma kararı ile hızlanarak devam edeceğini beklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mart ayında Tüketici Güven Endeksinin de yükseldiğini görüyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda da güven endeksi yükselmeye devam edecek ve bu yükseliş beyaz eşya satışlarına yansıyacak. Özellikle yaz aylarında evlilik hazırlığı yapacaklar için bu indirimin uzatılıyor olması tüketicileri rahatlatacak."

"Büyüme tahmini olan yüzde 7,2'nin çok daha ötesine geçtik"

Ergün Güler, yapılan ÖTV indiriminin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi.

"Talep artıyor, üretimimiz de artıyor." diyen Güler, üretim arttıkça sektörün dış pazarlarda rekabet gücünün de artış gösterdiğini vurguladı.

Sektör büyüklüğünün en iyi iç satış ve ihracat rakamlarının toplamından görüleceğini aktaran Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Ocak-mart olarak kümüle veriler üzerinden değerlendirme yaptığımızda, iç piyasada yüzde 27, ihracatta da yüzde 3,1'lik artışla, toplamda sektör olarak yılın ilk üç ayında yüzde 9,7 büyüme yakaladık. TÜRKBESD olarak geçen yılın sonunda yaptığımız büyüme tahmini olan yüzde 7,2'nin çok daha ötesine geçtik. Burada en büyük etki ÖTV indiriminde."