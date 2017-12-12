BDDK'dan taşıt kredilerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, "Bankaların Kredi İşlemleri" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları" yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, söz konusu yönetmeliklerin taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar bölümünde yer alan ilgili madde, şu şekilde değiştirildi:

"Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 100 bin lirayı aşan binek araçlarda, bedelin 100 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70, 100 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."

Söz konusu maddelerde yer alan ve taşıtın nihai fatura değeri olarak belirtilen tutar, daha önceki yönetmeliklerde 50 bin lira olarak belirlenmişti.

AA