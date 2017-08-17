Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, POYD'un Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen aylık toplantısında yaptığı konuşmada, otelcilerin en büyük sıkıntıyı vasıflı personel konusunda yaşadığını, sorunun çözümü için üniversite, Halk Eğitim ve İŞKUR ile birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla ilgili karar dolayısıyla hükümet üyelerine teşekkür eden Duran, "Turizmcinin buna ihtiyacı vardı. Yaklaşık 1-1,5 milyon insanın hareketinden bahsediliyor. 10 gün kararı aldığı için hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin okulların açılmasından önceki son büyük tatil olduğuna işaret eden Duran, şöyle dedi:

"Antalya'da halihazırda konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90-95 seviyelerinde. Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarı çok hareketli, iç pazardaki hareket de doluluğu bir kat daha artıracak. Bazı tesislerde yer bulunamayacak. Geçmiş bayramda da bunu yaşadık. Tatil yapacakların bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Otel, uçak rezervasyonlarını en iyi şekilde halletmeleri gerekiyor. Misafirlerimizin doğrudan otel ve turizm acentelerinden rezervasyonları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra 'Kandırıldım, yanlış yola gittim.' diye şikayette bulunmak istemiyorlarsa bunlara dikkat etsinler."