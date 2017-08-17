  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.132
  • BIST 106871.22
    ALTIN 145.7
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak'

'Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak'

POYD Başkanı Duran, "Antalya'da halihazırda konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90-95 seviyelerinde. Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, POYD'un Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen aylık toplantısında yaptığı konuşmada, otelcilerin en büyük sıkıntıyı vasıflı personel konusunda yaşadığını, sorunun çözümü için üniversite, Halk Eğitim ve İŞKUR ile birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla ilgili karar dolayısıyla hükümet üyelerine teşekkür eden Duran, "Turizmcinin buna ihtiyacı vardı. Yaklaşık 1-1,5 milyon insanın hareketinden bahsediliyor. 10 gün kararı aldığı için hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin okulların açılmasından önceki son büyük tatil olduğuna işaret eden Duran, şöyle dedi:

"Antalya'da halihazırda konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90-95 seviyelerinde. Bayramda oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak. Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarı çok hareketli, iç pazardaki hareket de doluluğu bir kat daha artıracak. Bazı tesislerde yer bulunamayacak. Geçmiş bayramda da bunu yaşadık. Tatil yapacakların bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerekiyor. Otel, uçak rezervasyonlarını en iyi şekilde halletmeleri gerekiyor. Misafirlerimizin doğrudan otel ve turizm acentelerinden rezervasyonları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Daha sonra 'Kandırıldım, yanlış yola gittim.' diye şikayette bulunmak istemiyorlarsa bunlara dikkat etsinler."

Etiketler: poydy, profesyonel otel yöneticileri derneği, kurban bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER