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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten "mali disiplin" vurgusu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşekten &quot;mali disiplin&quot; vurgusu

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini söyledi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ingilizce yaptığı açıklamada, para politikası güvenilirliğini yeniden sağlamanın ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

 

 

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Komitesi üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her adımı desteklediğini kaydeden Şimşek, "Hükümet, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankası'nın dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdürme, makro ihtiyati tedbirler dahil yapısal reformları hızlandırma amacına bağlı kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarından hiçbiri çözülemez değil. Geçmişte sorunları çözdük, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, faiz, cari açık, enflasyon
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